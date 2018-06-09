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Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi. Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakındı. Polonya'ya ihraç yükünü götürmek için dün 13 kilometreden kuyruğa girip saatlerce beklediğini anlatan TIR sürücüsü Vahit Kaplan, "Ben 30 yıldır bu yollarda direksiyon sallıyorum. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk 30 yıldır hep var. Burada temel ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için hiçbir tesis yok. Güvenlikte yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Sırada günlerce bekliyoruz. Yazık değil mi bize. Yetkililer neden bu kuyruğa çare bulmuyor?" dedi. Fransa'ya ihraç yükü götürmek için 2 gün önceden kuyruğa girip sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen TIR sürücüsü Muhammet Canlı, "Burada beklemekten bıktık usandık. Biz ihraç yükü taşıyoruz, bizimle neden ilgilenmiyorlar? Tüm gümrük çalışanları suçu Bulgaristan gümrüğüne atıyor. Sorduğumuzda bize düzgün cevap bile vermiyorlar. Mazot kuyruğu, gümrük kuyruğu, tesislerin olmaması, aracımıza mültecilerin binmesi korkusuyla uykusuzluğumuz ile bu çileyi hep çekiyoruz. Artık biri bu sorunla ilgilenip çözsün" diye konuştu. Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, yoğunluğun Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapmasından kaynaklandığını söyledi. Bu arada, Bulgaristan tarafından Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen TIR'ların da 10 kilometreden uzun kuyruk oluşturduğu belirtildi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
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