FİNANS

Kapıkule'de 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kapıkule'de 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 166 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti. Aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Araçtaki çantalarda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 166 bin 855 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili aracın sürücüsü dahil 3 kişi tutuklandı.

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacakTeknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza Kapıkule Gümrük Kapısı Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Akbank üst yönetiminde iki atama yapıldı

Akbank üst yönetiminde iki atama yapıldı

ÇMO: Türkiye’nin havası AB’ye göre yüzde 33.4 kirli

ÇMO: Türkiye’nin havası AB’ye göre yüzde 33.4 kirli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.