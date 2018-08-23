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Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - YAZ tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 6 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule'den 4 bin 268 araçla 21 bin 783 kişinin çıkışı yapıldı.
Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenlerin ise dönüşleri devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu gümrüğün dışına kadar taştı. Dönüşlerin en yoğun günlerinden biri yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler çift sıra yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.
Almanya'ya dönen Ali Osman Doğançay, her sınırda kuyruk çilesi çektiklerini belirterek, "Uçaklar sezonda çok pahalı olduğu içi kara yolunu tercih etmek zorundayız. Çocuklarla kuyruklarda tam bir rezalet çekiyoruz. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Sabah kuyruğa girmiştik, henüz gümrüğe gelemedik. Bulgaristan gümrüğünü de eklersek en az 10 saatte çıkarız diye tahmin ediyoruz" dedi.
Avusturya'da yaşayan Vural Güler ise gurbetçilere 'döviz' olarak bakıldığını ve kuyrukta çocuklarla birlikte büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Eskişehir'den dün gece yola çıktık. Hala yoldayız, 12 ayın bir ayına izne geliyoruz. En az 8 günümüz yolda çekiyor. Devlet bile bizi döviz olarak görüyor. Kaç saatte geçeceğiz bilmiyorum. Gümrükten çıkınca da birçok ülke var. Bizim çilemiz artık bitsin" diye konuştu.
'KUYRUK OLMASI NORMAL'
Kuyruklara tepki gösterenlerin aksine normal karşılayan Ahmet Yılmaz, "4,5 saattir bekliyoruz, bunu göze alarak yola çıktık. 20 saat de olsa bekleyeceğiz. İzin çok güzel geçti, bayramlaşmamızı da yaptık. Bunun da bir ceremesi olacak. Kapıları açalım herkes gitsin olur mu? Millet o zaman herşeyi kaçırır. Hiç kontrol olmasın istiyorlar, öyle bir şey yok. Biz arkadaşım yiyecek, içeceklerimizi aldık. Ona göre yola çıktık" ifadelerini kullandı.
24 SAATTE 21 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bin 246 aracın giriş, 4 bin 268 araçla 21 bin 783 kişinin de çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

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