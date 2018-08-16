FİNANS

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 18:01 | Son Güncelleme

YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen gurbetçilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 3 kilometreyi geçti.
Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih edenler gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri belirtildi.
Yaklaşık 33 derecelik havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Cihan Sağlam, ilk kez karayolunu tercih ederek Türkiye'ye tatile geldiğini ifade ederek, "İzin bitti Almanya'ya döneceğiz, 4 saattir kuyruktayız. Ben orada doğrum her az tatil geliyorum. İlk defa araçla geldim ama bu sefer son olacak herhalde. Gelirken iyiydi, ancak dönüşte kuyruğa kaldık, 24 saat yolculuk yapacağız" dedi. Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatil yaptıktan sonra Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Ali Eken, her yıl geldiğinde kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yetkililerin kuyruklara çözüm bulunmasını isteyen Eken, uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayolunu tercih ettiğini ancak her geldiğinde kuyrukta saatlerce beklemek durumda kaldığını ifade etti.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 bin 244 aracın çıkışı yapılırken, 2 bin 307 aracın da Türkiye'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğuKapıkule'de gurbetçi kuyruğuKapıkule'de gurbetçi kuyruğuKapıkule'de gurbetçi kuyruğu

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu''Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'
İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazırİMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.