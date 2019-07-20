Kapıkule'de planlı tedbirler geçişleri hızlandırdı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı gurbetçi sezonu için aldığımız yeni tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlandı." dedi. Bakan Pekcan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kapıkule Sınır Kapısı'nın ihracat anlamında ülke ekonomisi için kritik önem arz ettiğine dikkati çekti. Özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen ziyaretçilerin de söz konusu sınır kapısına akın ettiğini hatırlatan Pekcan, bu dönemde yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyetlerin oluşmaması ve Türkiye'ye giriş yapmak isteyen misafirlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla son yıllarda önemli tedbirler alındığını vurguladı. Pekcan, 2018 yılı sonlarında bakanlık birimleri, kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden oluşan geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulduğunu, bakanlığa intikal eden şikayet ve raporları derleyerek 52 eylemden oluşan bir plan hazırladıklarını aktardı.

Bulgar makamları ile gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda TIR sahasında ilave 2 peronun daha faaliyete geçirilmesinin sağlandığını anımsatan Pekcan, TIR parklarına alınan araçların oluşturulan sıra sistemi dahilinde sınır kapısına kontrollü şekilde sevk edilmesi uygulamasının hayata geçirildiğini kaydetti. - "İlave 50 personel görevlendirildi" Bakan Pekcan, sene başından itibaren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce yolcu işlemleri gümrük hizmetinin hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için Kapıkule Gümrük Kapısı'na temmuz ayı başında 50 ilave personel görevlendirildiğini belirterek, ilgili bölge müdürlüğünce ihtiyaca göre diğer gümrüklerden veya hizmet birimlerinden personel görevlendirmesinin de yapılabildiğine işaret etti. Türkiye giriş bölümünde 10 peronda 25 personel ile araç tescil işlemleri yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Pekcan, 3 vardiya ile 24 saat esaslı hizmet verildiğini vurguladı.

Pekcan, saha içi trafiğin yönetilmesi için yönlendirici personeller görevlendirildiğini, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bulunan bilgilendirme ekranı ile vatandaşların gümrük işlemleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Bakanlığın "ön beyan" uygulaması kapsamında, araçların kendileri için ayrılmış kulvarlar üzerinden peronlara sevk edilmesi için saha düzenlemesi de yapıldığının altını çizen Pekcan, şunları kaydetti: "Edirne Valiliği koordinesinde, gerek gümrük sahasında gerekse saha dışında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili el broşürü bastırılarak tescil işlemleri aşamasında vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sayfasından 30 saniye aralıklarla gümrük kapılarına ait görüntü paylaşımı ile ziyaretçilerimizin kapılarımızdaki yoğunluk durumuna göre hareket edebilmeleri sağlanmıştır. Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarımızda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle saha içinde gerekli planlamalar yapılmıştır. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı gurbetçi sezonu için aldığımız yeni tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlanmış oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tatilini ülkemizde geçirmek isteyen misafirlerimizin geçtiğimiz hafta sonu Kapıkule'de oluşturduğu yoğunluk da görevlendirdiğimiz ilave personel, web sayfasından yaptığımız gümrük kapılarına ait görüntü paylaşımı sayesinde hızla eritildi."

- "Veteriner Sınır Kontrol Noktası" oluşturulacak Bakan Pekcan, alınan tedbirlere ek olarak geçiş yapacak yolculara daha iyi hizmet verilmesinin sağlanması, Kapıkule-Kapitan Andreevo Kara Hudut Kapısında yaşanan araç yoğunluğunun azaltılması amacıyla modernizasyona yönelik çalışma başlattıklarını, kapıda yürütülen inşaat çalışmalarının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Bu sayede sınır kapısının daha işlevsel ve modern hale kavuşacağının altını çizen Pekcan, şöyle konuştu: "İnşaatın tamamlanmasıyla, tır çıkış sahası 35 dönüm büyütülecek, akaryakıt dağıtım kapasitesi artırılacak, tır çıkış peronları yenilenerek sayısı 6'dan 8'e çıkarılacak, diğer peronlar 'Tek Durak'ta Kontrol Sistemi'ne' uygun hale getirilecek, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolleri için saha bitişiğinde 30 dönüm alan üzerine Veteriner Sınır Kontrol Noktası oluşturulacak, tır parkı kapasitesi artırılarak 85 dönümden 130 dönüme çıkarılacak. 20 köpek kapasiteli köpek eğitim merkezi inşa edilecek. Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki muhafaza çıkış peron sayısının 2’den 5’e çıkartılması yönünde Bulgaristan makamları ile de görüşmeler yürütüyoruz."