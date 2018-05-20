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Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR sürücüleri her hafta kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, sorunlarına çözüm bulunmasını isterken, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 1571 TIR aracının giriş-çıkış işlemi yapıldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar 280 kapasiteli TIR parkı dışında, yaklaşık 30 kilometre kuyruk oluşurdu. Yol kenarında çekili araçları içinde sıranın kendilerine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, her hafta yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşturulmasını istedi. Kuyrukta bekledikleri sırada çevrede ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, emniyet ve jandarma ekiplerinin de sırayı denetlemesi gerektiğini söyledi.
24 SAATTE 1500 TIR GEÇTİ
Yoğunluğun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilene göre son 24 saatte 706 TIR aracının Türkiye'ye giriş işlemi yapılırken, 865 aracın ise Bulgaristan'a çıkış işlemi yapıldı. Yaklaşık 10 kilometre kuyruğun oluştuğu, yine Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son 24 saatte 590 aracın giriş-çıkış işlemi yapıldı.
SÜRÜCÜLER TEPKİLİ
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında özellikle hafta sonu yaşanan kuyruklar TIR sürücülerinde tepkisine neden oldu. Almanya'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Ali Altunus, dün gece 22.00 sıralarında kuyruğu girdiğini belirterek, "Her sınıra geldiğimde böyle kuyruklar var. Sürekli araç geliyor, ya Bulgar çalışmıyor ya bizimkiler. Kuyrukta ekmek yok, su yok, ihtiyaç giderecek yerler bile yok.Uyuyamıyoruz çünkü kaçaklar gizlice araçlara saklanıyorlar. Her türlü sorunla karşılaşıyoruz. Gümrük içerisinde mazot alımı kuyruğu neden oluyor. 1500 litre mazot alıyoruz ben saatlerce onu bekliyorum. Kuyrukların nedenlerinden biri de bu" dedi.
'30 SAATTİR KUYRUKTAYIM'
Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekleyen sürücülerden Kadir Genç, kuyrukta her zaman sürücülerin mağdur olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 saattir kuyrukta bekliyorum. Sadece Türkiye değil, Bulgaristan'ın da çalışması lazım. Bu nedenle hep mağdur TIR sürücüleri oluyor. Araçlarda beklemek zorundayız. Başka çaremiz yok, gümrük içerisinde mazot alımı uzun sürüyor. Sıra bekliyoruz, içeri girdikten sonra tescilde bekliyorsun. Sonra mazot sırasına giriyorsun. Ondan sonra da çıkış kuyruğuna giriyorsun. Altı peron var üçü çalışır, durumlar böyle işte. Olanda sürücülere olur" şeklinde konuştu.
Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR araçların geçişleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktıKapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktıKapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktıKapıkule'de TIR kuyruğu 30 kilometreye çıktı

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