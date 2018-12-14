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Kapıkule'de tır kuyrukları azaltacak adım

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Kapıkule’de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi" - "Açılan 2 peronla birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının bin 250 tıra çıkmasını bekliyoruz" - "Sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan 'POS Projesi' ile de cihazlardan tahsilat yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımız hızlandırılmış olup, 2019 ilk çeyreği ortasında geçiş hedeflenmektedir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule’nin karşı kapısı Kapitan Andreevo gümrük kapısında girişler 8 perondan 10 perona çıktı. Böylelikle Kapıkule’de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi. Açılan 2 peronla birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının bin 250 tıra çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli geçiş noktası olan Kapıkule - Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın, Ticaret Bakanlığının ana gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek, kısa süre içerisinde bakanlık tarafından atılan önemli adımlarla günlük 700-750 araç çıkışından son 3 ayda ortalama 950 araç çıkışı rakamlarına ulaşıldığını aktardı. Pekcan, artan ticaret hacmi sebebiyle Kapıkule yoğunluğunun üzerinde odaklanılan eylem alanları arasında yerini koruduğunu vurguladı.

Tır kuyruklarının ve beklemelerin azalması, geçişlerin hızlanması amacıyla fiziksel ve sistemsel düzenlemeler yapıldığının altını çizen Pekcan, ülkeler arası sürekli diyalogla kalıcı tedbirler alınmaya çalışıldığına işaret etti.

Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesinin artırıldığını, tır parkının kapasitesinin artırımı için de çalışma başlatıldığını ifade ederek, yükü hafifletecek bir alternatif olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın genişletilmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mevcut kapasitenin verimli değerlendirilebilmesi ve yoğunluğun anlamlı dağılımı için bitki karantinası ve veteriner kontrolüne tabi yük taşıyan araçlar dışındaki Bulgaristan varışlı araçların, 18 Aralık’ta Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yönlendirilmeye başlanacağına işaret eden Pekcan, diğer taraftan Kapıkule Sınır Kapısı’nın tek durağa uygun bir şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede inşaat çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Peronların, yeni proje ile tek durak sistemine uygun inşa edileceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan 'POS Projesi' ile de cihazlardan tahsilat yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımız hızlandırılmış olup, 2019 ilk çeyreği ortasında geçiş hedeflenmektedir. Söz konusu proje İpsala Gümrük Kapısı'nda pilot olarak uygulanmaya başlanmış, diğer kapılarda da yaygınlaştırılacaktır. Kapı yoğunluğunu belirleyen önemli bir unsur da karşı kapının da aynı hızla çalışmasının garantilenmesidir. Kasım ayında Bulgaristan’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda Türkiye’den çıkış yönündeki tır sahasında peron sayısını 8'den 10'a çıkarma yönündeki taleplerimizi iletmiştik. Bulgaristan’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kapıkule’nin karşı kapısı Kapitan Andreevo gümrük kapısında girişler 8 perondan 10 perona çıktı. Böylelikle Kapıkule’de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi. Açılan 2 peronla birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının bin 250 tıra çıkmasını bekliyoruz."

- Türkiye ve Bulgaristan ortak çalışma grupları kuruldu

Pekcan, kapı yoğunluğunun, ticaret erbabının hafta sonları çıkış yapma talebi sebebiyle cuma-pazar arası çok yüksekken, hafta içi düşük seviyelerde seyrettiğine işaret ederek, talebin hafta içine çekilebilmesinin, sıkıntıyı büyük oranda çözeceğini belirtti.

Ancak şu anda mevcut iş modelleri sebebiyle bu tarz planlama değişikliklerinin, ticaret erbabı tarafından devreye alınamadığını ifade eden Pekcan, "İhracatçılarımızı rahatlatma, ticareti kolaylaştırma ve 'en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi' olma misyonuyla, tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının dahil olduğu bir Kapıkule Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Kapıkule Eylem Planı hazırlanmıştır. Türkiye ve Bulgaristan olarak devreye alınan bu kapsamlı çalışma gruplarının sonuçlarını en yakın sürede göreceğimize inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

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kapıkule Kapıkule - Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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