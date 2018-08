Kapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştı -2

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna Kurban Bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluk arttı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk, gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Kapıkule'den son 48 saatte 4 bin 261 aracın giriş, 8 bin 255 aracın da çıkış yaptığı kaydedildi.

Almanya'ya dönüş için yola çıkan gurbetçilerden İzzet Yavuz, her yıl kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye'ye gelirken gümrüklerde çok beklemediklerini kaydeden Yavuz, "İzin bitti, şimdi dönüşe geçtik ama sınırda çok kuyruk var. Yetkililerin bu kuyrukları kısa zamanda eritmesini bekliyoruz. Gümrüğün dışında 3 saattir bekliyoruz. Bundan sonra daha yolumuz uzun, ne kadar zamanda Almanya'ya döneceğiz, hiç bilmiyorum" dedi. Hollanda'da yaşayan Vehbi Işık da her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Hollanda'ya geri dönüyoruz. Bürokrasiden beklediğimiz, bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan'dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul'a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek" diye konuştu.

'BULGAR'A GEÇİNCE KİMSE SESİNİ ÇIKARMIYOR'