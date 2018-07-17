Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin yıllık izinlerini geçirmek için anavatana gelişi sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu geçişiyle tüm zamanların rekorunu kırıldı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için kara yoluyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uçak biletleri pahalı olduğu için kara yolunu tercih eden Avrupalı Türklerin büyük bölümü araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. 10 Temmuz 2016'da 36 bin 965 yolcuyla rekor geçişin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekor daha kırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 7 bin 100 araçta, 37 bin 138 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yetkililer, Kapıkule'den geçenler arasında, başta Almanya olmak üzere Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerin yoğunlukta olduğunu söyledi.

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