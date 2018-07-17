FİNANS

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin yıllık izinlerini geçirmek için anavatana gelişi sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu geçişiyle tüm zamanların rekorunu kırıldı.

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin yıllık izinlerini geçirmek için anavatana gelişi sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu geçişiyle tüm zamanların rekorunu kırıldı.
Avrupa'da yaşayan Türklerin, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için kara yoluyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uçak biletleri pahalı olduğu için kara yolunu tercih eden Avrupalı Türklerin büyük bölümü araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. 10 Temmuz 2016'da 36 bin 965 yolcuyla rekor geçişin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekor daha kırıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 7 bin 100 araçta, 37 bin 138 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yetkililer, Kapıkule'den geçenler arasında, başta Almanya olmak üzere Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerin yoğunlukta olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldıKapıkule'de yolcu rekoru kırıldıKapıkule'de yolcu rekoru kırıldıKapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde gerilediDenizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi
Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam notBakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Albayrak'tan vergi borçları ile ilgili önemli açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Denizli, İSO'nun ikinci 500 listesinde geriledi

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

Bakan Pakdemirli'den köylülerin meyve bahçesi projesine tam not

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.