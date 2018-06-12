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Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, her hafta sonu özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan TIR kuyruklarına ilişkin yaptığı 'TIR sınır geçişleri' değerlendirmesinde kuyrukların nedeninin 'ihracat artışı' olduğu belirtildi.

Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, her hafta sonu özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan TIR kuyruklarına ilişkin yaptığı 'TIR sınır geçişleri' değerlendirmesinde kuyrukların nedeninin 'ihracat artışı' olduğu belirtildi. Kuyrukların cuma ile pazartesi öğlen saatlerine kadar sürdüğünü kaydedilen değerlendirmede, "Artan ihracat hacmi, aylık sefer sayısı ve her ay bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama 4 bin araçlık ilave çıkış gibi olumlu gelişmeleri görmek gerekmektedir" tespitinde bulunuldu.
Avrupa'ya çıkış kapısı ve Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Bulgaristan'a açılan Kapıkule gümrüğündeki TIR kuyrukları, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce 'TIR sınır geçişleri' kapsamında değerlendirmeye alındı. Her hafta sonu yaşanan TIR kuyruklarıyla gündeme gelen sınır kapısında, kuyrukların 'ihracat artışı ve çok tercih edilmesi' nedeniyle yaşandığı belirtildi. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede işlemleri yavaş yaptığı iddia edilen Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde 6 personelden oluşan çift CO2 gaz dedektörleri ile göçmen kaçakçılığına karşı kontrol yapıldığı belirtilerek, pasaport işleminden sonra en az 7 peron ve 7 kantarla TIR işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.
2017 yılının ikinci yarısından itibaren Türk ve Bulgar gümrüklerinin uyum içerisinde çalıştığı, buna bağlı olarak Türkiye'den TIR çıkış ortalaması 900'ün üzerine, giriş ortalaması ise 850'nün üzerine çıktığını kaydeden Trakya Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sürekli artış gösteren ihracatımız, Üülkemizin ihracatının büyük bir kısmını AB ülkelerine yapılması, artan ihracat verileri çerçevesinde her yıl trafiğe katılan araç sayısının artması, Yavuz Sultan Selim köprüsü'nün geçişlere açılması gibi olumlu katkılar dikkate alındığında Kapıkule gümrük kapısını gören günlük araç sayısı TIR parkı ve sahadaki araçlara ilaveten ortalama 600-700 aralığında gerçekleşmektedir. Bu sayı hafta sonu yoğunluğunda kuyruk oluşumunu zaruri hale getirmektedir. Kapıkule'de özellikle hafta sonları makul seviyede olan ve Cuma akşam saatlerinde başlayıp Pazartesi öğle saatlerinde sona eren TIR parkı hariç kuyrukların oluşumunda her iki ülke gümrük idarelerinin fiziki alt yapı ve kapasitelerine bağlı olumsuz bir katkıdan söz etmek yerine artan ihracat hacmi, aylık sefer sayısı ve her ay bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama 4 bin araçlık ilave çıkış gibi olumlu gelişmeleri görmek gerekmektedir" dedi.
HER YIL ARAÇ SAYISI ARTTI
Kapıkule Sınır Kapısı verilerine göre, 2016 yılında 263 bin 14 TIR aracının giriş işlemi yapılırken, 2017 yılında bu sayı 277 bin 622'ye çıktı. 2018 yılının ilk ayında ise 125 bin 775 rakamına ulaştı. TIR araçları çıkış istatistiklerine göre ise 2016 yılında 273 bin 306 TIR aracının çıkış işlemi yapılırken, 2017 yılında 19 bin 134 artışla 292 bin 440'a ulaştı. 2018 yılının ilk 6 ayında ise Kapıkule'den 134 368 TIR aracı çıkış yaptı.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'Kapıkule'deki kuyruk nedeni 'ihracat artışı'

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