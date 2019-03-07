"Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği" konferansı

TSKB olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İnce, kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, "100 milyon avro tutarındaki krediyle, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20'ye yakın seviyede arttı." dedi.

Bu çerçevede, AFD ile iki yıl önce temelini attıklar kadın istihdamı kredi programının, kapsayıcı finansman konusunda Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon avro tutarındaki krediyle, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20'ye yakın seviyede arttı. Sadece 100 milyon avroluk fonla sağlanan bu gelişim kuşkusuz memnuniyet verici. Fakat asıl sevindirici olan, bu konudaki potansiyeli ortaya koymuş olmak. Kadınların işgücüne katılımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barınıyor.

Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor. Diğer yandan, gerek politikalarımız gerek proje ve uygulamalarımızla, kendi kadın dostu şirket karnemizi yüksek tutmak yönünde sorumluluk alıyoruz."