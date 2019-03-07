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"Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği" konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Suat İnce: - "100 milyon avro tutarındaki krediyle, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık" - "Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20'ye yakın seviyede arttı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, "100 milyon avro tutarındaki krediyle, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20'ye yakın seviyede arttı." dedi.

TSKB ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğinde "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği" başlığıyla düzenlenen konferansta, kadınların iş hayatındaki yeri, kadın iş gücünün ekonomiye kattığı değer ve fırsat eşitliğinin önemi konuşuldu.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, konferansın açılışındaki konuşmasında, kalkınmanın başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomideki aktif rolüyle mümkün olabileceği söyledi.

TSKB olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İnce, kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

İnce, işin kapsayıcılık boyutunda en çok önem verdikleri konunun kadın istihdamı olduğuna işaret ederek, kadın dostu ekonomik dönüşüm yolunda iş dünyasına önemli görevler düştüğünden bahsetti.

Bu çerçevede, AFD ile iki yıl önce temelini attıklar kadın istihdamı kredi programının, kapsayıcı finansman konusunda Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon avro tutarındaki krediyle, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20'ye yakın seviyede arttı. Sadece 100 milyon avroluk fonla sağlanan bu gelişim kuşkusuz memnuniyet verici. Fakat asıl sevindirici olan, bu konudaki potansiyeli ortaya koymuş olmak. Kadınların işgücüne katılımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barınıyor.

Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor. Diğer yandan, gerek politikalarımız gerek proje ve uygulamalarımızla, kendi kadın dostu şirket karnemizi yüksek tutmak yönünde sorumluluk alıyoruz."

İnce, Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için fırsat eşitliği ve kadın istihdamına yönelik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

- "Değişimin gerçekleştirilmesinde finansal kurumların rolü önemli"

AFD Grup Türkiye Direktör Yardımcısı Emily Huang, cinsiyet eşitliğinin, yatırımların finansmanında dikkate alınan sosyal etki faktörleri arasında öncelikli bir konumda olduğuna dikkati çekti.

Emily Huang, "Cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde, finansal kurumların önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Konferansa konuk konuşmacı olarak katılan ve kadın istihdamında hem şirket bünyesinde hem de Türkiye'de gelinen nokta hakkında bilgi veren Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, sosyo-ekonomik kalkınma için kadınların ekonomiye katılımının ve fırsat eşitliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen, moderatörlüğünü TSKB Başekonomisti Burcu Ünüvar'ın üstlendiği oturumda TÜSİAD Baş ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve TOBB Üniversitesi, İktisat bölümünden Dr. Güneş Aşık fırsat eşitliğinin ve kadın istihdamının ekonomik boyutu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İkinci oturumda, TSKB Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik TSKB, AFD ve SKD Türkiye iş birliğiyle hayata geçen Eşit Adımlar Platformu'nu anlattı.

Son oturumda ise TED Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Dr. Semih Tümen'in moderatörlüğünde "Cinsiyet Eşitliğine Odaklanmış Kalkınma Modelleri" tartışıldı.

Konferans çerçevesinde Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın katılımıyla "Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu" da gerçekleştirildi.

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