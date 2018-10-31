Kar Group'tan yıl sonuna kadar 180 milyon liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yatırımlarını sürdüren Kar Group, yıl sonuna kadar toplam 180 milyon liralık yatırımı hayata geçirecek.

Kar Group'tan yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar toplam 180 milyon liralık yatırımı hayata geçirecek Kar Group, Pendik'te inşa ettiği Edonia Garden projesinde sona yaklaştı.

Agrega, kireç, hazır beton, asfalt, prefabrik beton elemanları ve Karkim yapı kimyasalları üretimlerini gerçekleştiren şirket, yol müteahhitliği ve hafriyatçılık faaliyetlerinde de bulunuyor.

Kar Yapı çatısı altında geçen yıl inşaat sektörüne adım atan şirket, İstanbul'daki ilk projesi Edonia Garden'i ödeme kolaylıklarıyla satışa sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Elazığ OSB 5. bölgede 13 bin 200 metrekare alan içinde planlanan Karkim Yapı Kimyasalları fabrikasında yatırımın sonuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl itibarıyla üretime geçmeyi planladığımız fabrikamızın üretim gamında sıva yalıtımı, su yalıtımı, onarım ve güçlendirme, mastikler ve yardımcı ürünler, zemin uygulamaları, beton ve harç katkıları, restorasyon harçları olmak üzere 250'yi aşkın ürünümüz bulunuyor. Öte yandan Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçirdiğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırımı ise 40 milyon TL'yi buldu. Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de benzer yatırımları hayata geçirmek üzere fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonuna kadar grup olarak 180 milyon liralık yatırımı hayata geçirmiş olacağız."