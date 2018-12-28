"Bölgemizde de fındığın soğuklama dönemini yaşaması gerekiyordu. Toprak ve ürünlerimiz için muhakkak kar yağması önemliydi. Şu anda orta ve yüksek kesimlerde kar var. Bu aylarda yağan bu kar fındığın soğuk ihtiyacını karşılıyor. Fındığın sağlıklı çiçekleme yapabilmesi, iyi meyve tutabilmesi, iyi yaprak açabilmesi için bu soğuğa ihtiyacı var. Bu yılki mevsim sıcaklıkları fındık için çok olumlu gidiyor."

Kar yağışının, özellikle orta ve yüksek kesimlerde etkili olduğunu dile getiren Soydan, şöyle konuştu:

Kış mevsimindeki sıcaklıkların bugüne kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, Karadeniz Bölgesi açısından fındığın çok önemli olduğunu belirten Soydan, mevsimsel koşulların çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere katkısı olduğunu vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağan karın fındık üretimi için çok iyi olduğunu söyledi.

Karadeniz'de etkili olan kar yağışı, fındık üreticileri ve ihracatçılarını sevindirdi.

Soydan, don olayı yaşanmamasını temenni ederek, "Şu anda yağan karın ürün adına önemli ve faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Üreticiler açısından önemli bir durum. Mevsimin normal seyriyle beraber güzel bir sezon olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kar yağışının zamanında olmaması nedeniyle fındık veriminde düşüş yaşandığını anlatan Soydan, şunları kaydetti:

"Beklentimiz, fındık üreticilerinin aynı sorunla karşılaşmaması. Yeni sezon üreticiler açısından son derece önemli çünkü geçtiğimiz sezon rekolteye bağlı sorunlar yaşandı. Üreticiler aynı sorunla karşılaşmak istemiyor. İnşallah kar yağışı ocak ve şubat aylarında da devam eder."

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- Kar yağışı ihracatçıları da sevindirdi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç de "Zamanında yağan karın fındık verimine olumlu katkı yapmasını bekliyoruz." dedi.

Kar yağışının devam etmesini dileyen Sevinç, "Fındık bahçelerinde iyi bir kış döneminin geçirilmesi, gelecek sezon ürünü için önemli. Bugünlerde etkili olan yağış fındık üreticilerimizi ve bizleri sevindirdi." açıklamasında bulundu.

Sevinç, kar yağışının fındık kalitesine de önemli oranda katkı sunacağını sözlerine ekledi.

