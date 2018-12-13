Kar yağışı rezervasyonları artırdı

Kayak merkezlerinde erken rezervasyon alışkanlığının başlamasının acenteleri ve tesis sahiplerini sevindirdiğini ifade eden Erdem, "Türkiye'nin kayak merkezlerinde yaklaşık 16 bini bakanlık onaylı olmak üzere 20 bin civarında yatak kapasitesi var. Bu önemli bir potansiyel. Yapılan erken rezervasyonlar neticesinde şu anda tüm kayak merkezlerinde yüzde 70 civarında doluluk oranı oldu. Doluluk oranı yılbaşı tatili döneminde yüzde 90-100'e kadar varacaktır. Durum ve rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bu ülkemizin turizm sektörü açısından büyük bir doluluk oranıdır. Bunun inşallah sürekli olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Yaz döneminde Rusya, İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden Türkiye'ye milyonlarca turist geldiğini vurgulayan Erdem, "Kış döneminde bu ülkelerden gelen turist sayısı bıçak gibi kesiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB olarak kış döneminde de bu turistlerin Türkiye'ye gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Bunun için altyapıyı güçlendirmemiz ve pazar araştırması yapmalıyız." dedi.

Erdem, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan oluşan Körfez Konseyi İş Birliği ülkelerinden gelen turistlerin eskiden sadece yaz dönemlerinde Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllarda kış döneminde, yılbaşında, sömestr tatillerinde, bayramlarda da Türkiye, bu bölgelerden gelen turistler tarafından tercih edilen bir ülke durumuna geldi. Bu çok sevindirici bir durum. Biz turizm sektörünü yılın 12 ayı canlı tutmak istiyoruz. Aktif hale getirmek istiyoruz. Gelir kaynaklarımızın bir döneme bağlı kalmaması için de altyapı çalışmalarını yapıyoruz. o ülkelerden aralık ayının sonunda yani yılbaşı tatili döneminde gerçekten yoğun talepler var. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah daha da artacaktır diye düşünüyorum. Uludağ hem yerli hem de yabancı turistler tercih ediliyor. Körfez ülkelerinden de Uludağ'ı tercih eden turistler var. Bunlar da geldikten sonra yüzde 70 doluluk oranı yüzde 90'lara 100'lere çıkacaktır diye düşünüyorum."