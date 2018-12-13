FİNANS

Kar yağışı rezervasyonları artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe, Ilgaz gibi Türkiye'nin kış ve kayak turizmi merkezlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı yılbaşına yönelik rezervasyonları yüzde 90'ların üzerine çıkardı - TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem: - "Doluluk oranı yılbaşı tatili döneminde yüzde 90-100'e kadar varacaktır. Durum ve rezervasyonlar bunu gösteriyor" - TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu: - "Yılbaşında Uludağ'da oda bulmak kolay olmayacak"

CEM ŞAN - Türkiye'nin kış ve kayak turizm merkezleri, yılbaşına yüzde 90'ın üzerinde dolulukla girmeye hazırlanıyor.

Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe, Ilgaz gibi merkezlerde son dönemlerde etkili olan kar yağışı, yılbaşına yönelik rezervasyonları yüzde 90'ların üzerine çıkarırken, yaşanan hareketlilik ve gelen talepler dolayısıyla turizmcilerin yüzü gülüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Türkiye'nin bazı kayak merkezlerinde sezona girildiğini söyledi.

Kayak merkezlerinde erken rezervasyon alışkanlığının başlamasının acenteleri ve tesis sahiplerini sevindirdiğini ifade eden Erdem, "Türkiye'nin kayak merkezlerinde yaklaşık 16 bini bakanlık onaylı olmak üzere 20 bin civarında yatak kapasitesi var. Bu önemli bir potansiyel. Yapılan erken rezervasyonlar neticesinde şu anda tüm kayak merkezlerinde yüzde 70 civarında doluluk oranı oldu. Doluluk oranı yılbaşı tatili döneminde yüzde 90-100'e kadar varacaktır. Durum ve rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bu ülkemizin turizm sektörü açısından büyük bir doluluk oranıdır. Bunun inşallah sürekli olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Yaz döneminde Rusya, İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden Türkiye'ye milyonlarca turist geldiğini vurgulayan Erdem, "Kış döneminde bu ülkelerden gelen turist sayısı bıçak gibi kesiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB olarak kış döneminde de bu turistlerin Türkiye'ye gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Bunun için altyapıyı güçlendirmemiz ve pazar araştırması yapmalıyız." dedi.

Erdem, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan oluşan Körfez Konseyi İş Birliği ülkelerinden gelen turistlerin eskiden sadece yaz dönemlerinde Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllarda kış döneminde, yılbaşında, sömestr tatillerinde, bayramlarda da Türkiye, bu bölgelerden gelen turistler tarafından tercih edilen bir ülke durumuna geldi. Bu çok sevindirici bir durum. Biz turizm sektörünü yılın 12 ayı canlı tutmak istiyoruz. Aktif hale getirmek istiyoruz. Gelir kaynaklarımızın bir döneme bağlı kalmaması için de altyapı çalışmalarını yapıyoruz. o ülkelerden aralık ayının sonunda yani yılbaşı tatili döneminde gerçekten yoğun talepler var. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah daha da artacaktır diye düşünüyorum. Uludağ hem yerli hem de yabancı turistler tercih ediliyor. Körfez ülkelerinden de Uludağ'ı tercih eden turistler var. Bunlar da geldikten sonra yüzde 70 doluluk oranı yüzde 90'lara 100'lere çıkacaktır diye düşünüyorum."

- Uludağ'da sezon cuma günü açılıyor

TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu da Uludağ'ın 18 otel ve yaklaşık 7 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden birisi olduğunu aktardı.

Uludağ'ın hem Türkiye'de hem de dünyada marka olmuş bir kış turizm merkezi olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sene hazırlıklar tamamlandı. Şu anda otellerin bir kısmı açıldı. 14 Aralık'tan itibaren sezon başlayacak. Hafta sonu da otellerin büyük çoğunluğu açılmış olur. Rezervasyonlar gayet iyi şekilde gidiyor. Kar yağmaya devam ediyor. Pistler kayak yapmaya uygun seviyeye geldi. Yılbaşı tatilinde oteller dolu olur diye beklentimiz var. Şu anda hızla rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor. Yılbaşında Uludağ'da oda bulmak kolay olmayacak. Aynı şekilde yoğunluk sömestr tatilinde de devam eder. Sezon bitene kadar doluluk oranları gayet yüksek olacak diye düşünüyoruz."

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren de Uludağ'da kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini, bunun da bölgeye ilgiyi artırdığını söyledi.

Beceren, cuma günü sezonu açacaklarını belirterek, "Kar yağışının sezonu etkileyen bir durum. İyi kar yağarsa gelen müşteriler memnun olur. Müşteri memnun olunca biz de memnun oluruz. Yağışın iyi olmasını ve otellerin dolu olarak sezonu geçirmesini ümit ediyoruz. İyi bir sezon geçirmeyi arzu ediyoruz. Şu anda biz tesislerimizle yeni sezona hazırız. Cuma günü kayak alanlarında startı vereceğiz." dedi.

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