Kar Yapı, Edonia Garden'ın kaba inşaatını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Kar Yapı, yap-sat olarak inşa ettiği Edonia Garden projesinde kaba inşaatı tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kar Yapı, yap-sat olarak inşa ettiği Edonia Garden projesinin kaba inşaatını bitirdi ve bir yıl sonra teslimatlara başlamayı planlıyor.

Hazır betondan kirece, agregadan asfalta ve hatta yapı kimyasallarına kadar çok geniş ürün yelpazesiyle inşaat sektörüne üretim yapan Kar Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kar Yapı, İstanbul'daki ilk projesi Edonia Garden'ı ödeme kolaylıklarıyla satışa sunmaya devam ediyor.

Edonia Garden, 10'ar katlı 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Büyüklükleri brüt 62.49 ila 147.41 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor. 3+1 dairelerin 150 metrekare oluşu da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Açık havuz, fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları olacak şekilde planlanan Edonia Garden, iki katlı otopark ve her daireye özel bir araçlık alan imkanıyla da dikkat çekiyor.