FİNANS

Kara kıtadan Türk yatırımcılara çağrı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

87. İEF kapsamında "Afrika'da Ticaret ve Yatırım" paneli düzenlendi - Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu: - "Türk özel sektörünün desteğine ihtiyacımız var. Özellikle tarım alanında tarım aletleri ve traktör ithal etmek istiyoruz" - Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duka: - "Ülkemizdeki nehirlerin 3'te 1'i balık çiftliklerine uygun. Burada ürettiğimiz balıkları hem iç pazara hem yurt dışına satabiliriz. Ancak bizim bu kaynakları kullanacak alt yapımız yok. Halen geleneksel yollarla balık avlıyoruz. Balıkları saklama imkanımız da yok. Bu kapsamda Türkiye ile iş birliği yapabiliriz"

İZMİR (AA) - Bu yıl 87. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) öncesinde "Afrika'da Ticaret ve Yatırım" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın'ın yaptığı panelde, 5 ülkeden bakanlık düzeyinde temsilciler katıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu, ülkelerinde 10 yıl içinde özellikle madencilik alanında olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Sanayileşme konusunda ülkede elektrik üretmek gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Leu, bu kapsamda 780 mini barajın yapımı için fizibilite çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Tarım alanında da Kongo Cumhuriyeti'nin büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Leu, "Ancak Türk özel sektörünün desteğine ihtiyacımız var. Özellikle tarım alanında tarım aletleri ve traktör ithal etmek istiyoruz. Bu neden Türkiye olmasın. Bunların ülkemize gelmesiyle ürünlerimizden gelen para da artacaktır." dedi.

Kongo'da yatırımcıların herhangi bir sorun çekmeyeceğinin garantisini verdiklerini ifade eden Leu, İzmir'deki serbest bölgelerden ilham aldıklarını ve ülkelerinde uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

- "Balıkçılıkta Türkiye ile iş birliği yapabiliriz"

Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duka da Güney Sudan'ın dünyanın en genç ülkesi olduğunu söyledi.

Ülkelerinde hayvancılığın çok büyük bir sektör olduğunu belirten Duka, "Ekonomimiz henüz emekleme aşamasında. Hayvan varlığımız çok, tarım alanında verimli topraklarımız var ancak katma değerli ürün üretmekte sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Güney Sudan'ın denize kıyısı olmadığına ancak nehirlerinde balıkçılığın yapıldığına işaret eden Duka, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki nehirlerin 3'te 1'i balık çiftliklerine uygun. Burada ürettiğimiz balıkları hem iç pazara hem yurt dışına satabiliriz. Ancak bizim bu kaynakları kullanacak alt yapımız yok. Halen geleneksel yollarla balık avlıyoruz. Balıkları saklama imkanımız da yok. Bu kapsamda Türkiye ile iş birliği yapabiliriz."

Gambia Ticaret Bakan Yardımcısı Abdouile Jarra ise Gambia'nın bir turizm ülkesi olduğunu ifade etti.

Ülke olarak mesleki eğitime önem verdiklerini belirten Jarra, tarım ve sanayi alanında Türk yatırımcıları ülkelerine davet etti.

Gana Ticaret Bakanı Yardımcısı Carlos Kingley Ahenkorah da Türkiye'nin, yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları Afrika ile ticaret yaparak aşabileceğini söyledi.

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakan Vekili D.H. Mohammed, Türkiye'nin yüzünü ekonomik olarak da Afrika'ya dönmesi gerektiğine işaret etti.

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