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Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle 7 Aralık'a kadar İstanbul-Ankara Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım İzmir-Aydın istikametinden iki yönlü veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisinde otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde Kemalpaşa şehir geçişinde sinyalizasyon ve ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle 30 Kasım'a kadar ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü yapılacak.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerinde Aydıncık geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 40-42. kilometrelerinde Yozgat şehir geçişinde üstyapı ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

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