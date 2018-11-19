Kara yollarında durum

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım İzmir-Aydın istikametinden iki yönlü veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle 7 Aralık'a kadar İstanbul-Ankara Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde Kemalpaşa şehir geçişinde sinyalizasyon ve ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle 30 Kasım'a kadar ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü yapılacak.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerinde Aydıncık geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 40-42. kilometrelerinde Yozgat şehir geçişinde üstyapı ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

