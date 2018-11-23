FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 08:18 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arasındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde 15 Şubat'a kadar sürecek araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım üç şeritten devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresinde üst geçit kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı, yapım, onarım çalışmaları kapsamında yol ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Balıkesir-Bursa yolunun 5-7. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk Kavşağı Altgeçit Köprüsü çalışmaları nedeniyle iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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