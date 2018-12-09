Kara yollarında durum

Aydıncık-Silifke yolu 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerinde, "Soma Hastane Kavşağı" yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat Şehir geçişi 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanacak.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma yolun diğer bandından iki yönlü izin verilecek.

Burdur-Antalya Devlet Yolu'nun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş (Burdur-Antalya) şeridinden iki yönlü sağlanacak.

