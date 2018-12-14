FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 08:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik kesim, üst geçit çalışması nedeniyle yarın saat 22.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul-Ankara yönünde, 22 Aralık Cumartesi saat 22.00'den 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer istikametlerden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Işıkkent gişe alanına yapılacak serbest geçiş sistemi nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1 kilometre 300 metre ilerisinde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 18 Ocak 2019'a kadar İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak ,1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak devam edecek.

Ankara-Konya devlet yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir devlet yolunun 8-12 kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden sürdürülüyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometreleriyle Dolunay Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi taşıt trafiğine kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile-Cide devlet yolunun 51-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma, yolun genelinde kontrollü olarak, 71-72. kilometrelerde (Curunlu Köyü mevkisi) ise servis yolundan izin veriliyor.

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Kara yollarında durum

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