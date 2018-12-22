Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı Köprüsü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 24 - 25 Aralık'ta Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek araçlar TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı'nı kullanarak İstanbul istikametine katılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9'uncu kilometrelerinde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arasında 2 kilometrelik kesimde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'dan yarın 13.00'a kadar trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanacak.