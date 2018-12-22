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Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı Köprüsü'nün çelik kirişlerinin montaj çalışması nedeniyle 24 - 25 Aralık'ta Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek araçlar TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı'nı kullanarak İstanbul istikametine katılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9'uncu kilometrelerinde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arasında 2 kilometrelik kesimde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'dan yarın 13.00'a kadar trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanacak.

Tosya - Osmancık - Merzifon devlet yolunun 32-40'ıncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara - Konya yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Bursa çevre otoyolunun 4-5'inci kilometreleri arasında (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak.

Dalaman - Fethiye yolunun 9-14'üncü kilometreleri Göcek -1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Göcek-2 Tüneli sol tüpden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaplı - Ereğli - Zonguldak yolunun 29-32'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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