FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 09:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacak. Bu nedenle Turanköy-Yenişehir ayrımında 14 Nisan 2019'a kadar Ankara gidiş istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 48-50. kilometrelerinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol yapım projesi kapsamında bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Anamur-Aydın yolunda Aydıncık geçişinde 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.

Zigana-Kalkanlı Torul il yolu 13. kilometresindeki yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0. ve 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle bugün her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.

PARTNERSibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!Sibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldıTürkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan olduTürk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda 27 metre derinlikteki denize taş dökülüyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.