Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacak. Bu nedenle Turanköy-Yenişehir ayrımında 14 Nisan 2019'a kadar Ankara gidiş istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 48-50. kilometrelerinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol yapım projesi kapsamında bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.