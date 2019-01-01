FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 08:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir Ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle 14 Nisan'a kadar Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanıyor.

İstanbul - İzmit yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu Kavşak Kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD. köprü yapım çalışmasından dolayı 1 Şubat'a kadar yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanılmış olup, yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Adilcevaz-Erciş ayrımı-Sarısu-Patnos ayrımı-12. Bölge Hududu yolunun 21-28. kilometreleri arası yapım çalışmaları devam ediyor. Bölünmüş yol standardındaki yolda, sağ şeritten trafik akışı sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde Düzce şehir geçişinde yaya üst geçidinin Ankara-İstanbul istikametindeki ayağının değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü yapılıyor.

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Kara yollarında durum

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