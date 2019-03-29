FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol, Menemen-Manisa il sınırı yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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