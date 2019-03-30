FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy kavşağı-Pendik Tersane kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun bazı bölümlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarında durum

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