Kara yollarında durum

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy kavşağı-Pendik Tersane kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun bazı bölümlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

