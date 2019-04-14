Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Menemen-Manisa devlet yolunun 7-8. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.