Kara yollarında durum

Bolu-Gerede-Çerkeş yolunun 90. kilometresindeki heyelan nedeniyle trafik, Gerede-Çerkeş istikametinde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki (Konya-Çankaya kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kontrollü olarak izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 45. kilometresindeki Kızılırmak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak devam ediyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımının 34-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

