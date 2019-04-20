FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova kavşağı Kocaeli istikameti çıkışı ile Muallimköy kavşağı İstanbul istikameti çıkışı bugün 13.30-15.00'da yarın ise 13.30-14.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı kavşağı-Konya kavşağı 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12., Kozan-Feke yolunun 8-11., İskilip-Çorum yolunun 20 ve 24, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Emet-Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, trafik akışı Günlüce köyü (eski yol) geçişinden gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik akışına servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

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