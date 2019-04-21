Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki (Konya-Çankaya kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde (Abant-2 Köprüsü) köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolunun Güzelbahçe-Urla kesiminin 5-8. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.