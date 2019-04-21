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Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 08:40 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki (Konya-Çankaya kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde (Abant-2 Köprüsü) köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolunun Güzelbahçe-Urla kesiminin 5-8. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-11. kilometrelerinde Gebze otogar kavşağı kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30. kilometreleriyle (Sultankoyu) 56-58. kilometrelerinde (Kargıpınarı) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-19. kilometrelerinde bulunan T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Isparta-Konya yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Isparta istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 16-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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