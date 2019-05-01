Kara yollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı - Abant kavşağı yolunun 0-3. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmit-Adapazarı yönünde O-4 TEM otoyolu trafiğe tamamen kapatıldığından trafik akışı İzmit Doğu kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Adapazarı kavşağından tekrar O-4 otoyoluna katılım sağlanacak. Sapanca Kavşağı giriş-çıkışa açık olacak. Çalışmalar 2-21 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması dolayısıyla Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometreleri, İstanbul-Ankara yönü, trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Belirtilen kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldığı için otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.