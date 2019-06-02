FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2019 08:33 | Son Güncelleme

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği tüm otoyollar ve köprülerde 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz hizmet verilecek

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç genel müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinin Selimpaşa mevkiindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki (Soma Hastane Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Soma çevre yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Kara yollarında durum

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