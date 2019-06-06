FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye noktası, Gökçeyurt ve Lalahan Işıklı kavşağı geçiş aralıklarıyla Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralığı ve 50. kilometredeki TŞOF kavşağının refüj geçiş aralığı Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğince 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 6-40 kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36 kilometreleri arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18 kilometreleri arasında çalışmalar sürdürüldüğünden yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18 kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”
Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştıBayram dopingi! Yüzde 95'i aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü KGM yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!

'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Yarım milyon insan akın etti!

Yarım milyon insan akın etti!

Denizin üstüne yapılıyor!

Denizin üstüne yapılıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Turizme bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştı

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.