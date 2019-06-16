FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal-Kavşağı sağ ve sol bağlantı yolları çalışmaları nedeniyle TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Gümüşova-Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometreleri ile Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelanlı kesimde üstyapı çalışmalarından dolayı trafik kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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