FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Araçlar, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Tokat tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollu olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Yatırımcıların gözü bu ülkelerde! Artış yüzde 175'i buluyor...

Yatırımcıların gözü bu ülkelerde! Artış yüzde 175'i buluyor...

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.