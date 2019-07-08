FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 08:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal Kavşağı sağ ve sol bağlantı yolları yapımı gerçekleştirilecek. TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı Kuzey ve Güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların ardından köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolunun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-D-100 Ayrımı Otoyol Bağlantı Kavşağı'ndaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kaynaşlı Otoyol girişi trafiğe kapalı olduğundan sürücüler Düzce gişelere yönlendiriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolu üzerindeki Gebze Doğu Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bafa-Milas yolunun 38-40. kilometrelerinde (Milas Şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42. kilometresinde (TRT Bölge Müdürlüğü Mevkisi) yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun 33-34. kilometrelerinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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