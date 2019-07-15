Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri 39-42'nci kilometreler arası kuzey taşıma yolu asfalt imalatı nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı güney taşıma yolundan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolunun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9'uncu kilometreler arasında Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.