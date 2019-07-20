Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya Kavşağı 8-9'uncu kilometreleri arasındaki onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Çankaya yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı Kavşağı arasında Samsun istikametinde devam eden çalışmalar nedeniyle kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı Bolu-Düzce il sınırı 6-10'uncu kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.