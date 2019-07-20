FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 08:35 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya Kavşağı 8-9'uncu kilometreleri arasındaki onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Çankaya yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı Kavşağı arasında Samsun istikametinde devam eden çalışmalar nedeniyle kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı Bolu-Düzce il sınırı 6-10'uncu kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 41-46'ncı kilometreleri arasında üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 0-25'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları, Çavdır-Söğüt yolunun 0-20'nci kilometreleri arasında sathi kaplama (yenileme) çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bandırma-Susurluk yolunun 18'inci kilometresindeki çalışmalar nedeniyle 17-19'uncu kilometreler arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-1'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacakBakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yolları Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

Kilosu 120 bin dolar! Yerli üretimi için düğmeye basıldı

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim

Otomotiv sektörü için kötü haber!

Otomotiv sektörü için kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Trump: Fed’in hatalı uygulamaları yüzünden yüksek faiz ödüyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.