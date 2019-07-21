FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2019 08:43 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos'a kadar Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 8 Ağustos'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatıldı. Buradaki trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum Kavşağı-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden (Havalimanı istikameti) iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Bayburt sınırı-Bayburt-Maden yolunun 38-39. kilometrelerinde Bayburt Kışla Kavşağı-Emniyet Kavşağı yapılacak olan yol yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos'a kadar bölünmüş yolun Maden yönü trafiğe kapatılacak. Burada ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

Manisa-Denizli sınırı 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bandırma ayrımı-Aksakal-Susurluk yolunun 17-19. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 23-45. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollu sağlanıyor.

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