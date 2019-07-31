FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Dilovası Kavşağı-Kandıra Kavşağı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde, İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören Kavşağı-Tayakadın Kavşağı 42-50. kilometrelerinde güney taşıma yolu asfalt imalatı nedeniyle trafik akışı kuzey taşıma yolundan sağlanacak. Tayakadın Kavşağı'nda Çatalca-Tayakadın ve Tayakadın-İstanbul istikameti kavşak kolları trafiğe kapatılacak olup sürücüler Yassıören Kavşağı'nı kullanabilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde iki şeritli yolun muhtelif kesimlerinde tek şerit lokal olarak trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, diğer şeritten kontrollü yapılıyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerinde meydan gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Aksu Köprüsü'nde (genleşme derzi) köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum

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