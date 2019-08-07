Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Odayeri kesimi 40-43. kilometrelerindeki asfalt çalışması nedeniyle ulaşım, Edirne istikametinden sağlanıyor. Çalışma nedeniyle Yassıören Kavşağı'nın bazı kollarının trafiğe kapatılması sebebiyle sürücülerin Tayakadın Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35. kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.