Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım için servis yolu kullanılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29 kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde, muhtelif kesimlerde, yolun bir şeridi lokal olarak trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37 kilometrelerindeki heyelan ıslahı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.