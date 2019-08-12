FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım için servis yolu kullanılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29 kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde, muhtelif kesimlerde, yolun bir şeridi lokal olarak trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37 kilometrelerindeki heyelan ıslahı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Silifke-Mut devlet yolunun 0-7 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45 kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Tokat bandı trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, bölünmüş yolun diğer yönünden (Sivas istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı) servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bursa yolunun 51-54 kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmalarına başlanıldığından ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışıTOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı
Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlemZiraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum

En Çok Okunan Haberler

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

Türkiye'de ilk defa yapıldı! Gramı 400 lira

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Altınla yarışıyor! Kilosu 200 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

Amik Ovası'na muz serası

Amik Ovası'na muz serası

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.