Kara yollarında durum

Gaziantep-Urfa otoyolu Düziçi-Bahçe kavşakları arasında Taşoluk mevkisinde derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 2-8'inci kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29-40'ıncı kilometreleri arasında güney taşıma yolunda TMA serimi yapılacağından, güney taşıma yolu trafiğe kapatılarak, trafik akışı bu kilometreler arasında Kuzey taşıma yolundan sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. sürücüler Çayırova Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan otoyola katılım gerçekleştirecek.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2'inci kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleşirken, Muğla-Kale yolunun 36-41'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara - Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometreleri arasındaki üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle, Ankara - Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara - Çankırı yolunun 13-16'ıncı kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanırken, Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37'inci kilometreleri arasında heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 37-82'inci kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

