FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29-40 kilometrelerinde TMA serimi yapılacağından, güney taşıma yolu trafiğe kapatılarak trafik akışı bu kilometrelerde kuzey taşıma yolundan gerçekleştiriliyor.

TEM O3 Otoyolu Kınalı Kavşağı alanındaki Kuzey Marmara Otoyolu kavşak çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği yeni oluşturulan kavşak kollarına aktarılmak suretiyle kontrollü sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapalı olacak. Bu nedenle trafik diğer bölümden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesiminde Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasındaki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü Kavşak Köprüsü bağlantı kolları yapım çalışması nedeniyle Amasya şehir geçişindeki Ferhat-Şirin mevkisinde ulaşım bölünmüş yolun tek şeridinden kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun, Kayaönü ve Çamlıca mevkilerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 38-41 kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13:00-15:00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Antalya yolunun 0-37 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun olduİtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu
Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşındaDedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarından durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Ve belli oldu! 2500 polis alınacak

Otomobil devi üretime ara veriyor

Otomobil devi üretime ara veriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

İtalyan Menarini Grup CEO’su Elçin Barker Ergun oldu

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.