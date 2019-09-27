Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi viyadüğündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ekim’e kadar 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Trafik İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı-Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, trafik diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Milas-Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.