FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol geçici aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Osmaniye Gaziantep il sınırı arasında bulunan Ayran Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 33-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik diğer yönden, iki taraflı sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy Köprülü Kavşağı ile Yıldırım Kavşağı arasında yapılan viyadük çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bülteni

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