FİNANS

Kara yollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde derz yenileme çalışması nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ayran Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Bolu yolunun 18-20.kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler ulaşıma diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolunun 6-10. kilometrelerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılıyor. Ulaşıma diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü

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