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Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 22:38 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin domates deposu olarak kabul edilen Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni sezon salçalık domates hasadı başladı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'nin domates deposu olarak kabul edilen Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni sezon salçalık domates hasadı başladı. İlçede üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor. Sezonun ilk hasadı, Sazlıca Mahallesi’nde yapıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilk hasada katıldı. Başkan Özkan, salçalık domatesin Karacabey çiftçileri açısından çok önemli bir değer olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Salçalık domateste 'sözleşmeli olarak' ve 'açık olarak' tabir edilen şekillerde üretim yapılıyor. Bir kısım çiftçimiz sanayicilere ve fabrikalara taahhüt vermiş durumda. 'Taahhütlü fiyat' dediğimiz fabrikalara verilen fiyat, 30 ile 35 kuruş arasında. Fakat serbest piyasada domates 55 kuruşa kadar alıcı bulmakta. Bu da büyük bir dengesizlik ortaya çıkarmakta. Çiftçimizin geçmiş yıllardaki mağduriyetini herkes bilmekte. Bazı duyarlı sanayicilerimiz bu noktada denge fiyatı oluşturma çabasında. Taahhütlü aldığı mallara bir miktar zam yaparak, çiftçimizin bu mağduriyetini önleme açısından gayret gösteriyor. Biz bu duyarlı sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sanayicilerimizden de salçalık domates üretiminin önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilmesi için onları da aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz. Çünkü çiftçi ve sanayi paydaştır. Çiftçi olmadan sanayici olmaz, sanayici olmadan da çiftçi olmaz. Bu nedenle çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi her iki kesim için de iyi olacak. Karacabey'de çiftçinin yüzü gülerse her kesimin yüzü güler." Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Selçuk Şeker ise "Girdilerimiz yükseldi, sattığımız ürünlerin fiyatları ise aynı kaldı. Bu da yıllar geçtikçe çiftçinin zarar etmesine yol açtı. Bu yıl geçen yılların telafisi açısından ürün fiyatlarımızın iyi olması beklentisi içerisindeyiz. Bu yıl serbest piyasada domates fiyatları iyi. Fakat taahhüt fiyatları düşük. Çiftçiler olarak bu taahhüt fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Domates üretiminin devamı için istikrar bekliyoruz" diye konuştu.

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