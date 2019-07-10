FİNANS

Karacabey soğanında üretim bolluğu fiyatları düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem: - "Bu yıl 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Hasadı yapılan soğanlar tarladan kilogramı 1 ila 1,5 liradan alıcı buluyor" - Üretici Halil Yaltı: - "Geçen yıl depolama maliyetinin yüksekliği ve üretimin azlığından dolayı fiyatlar yüksek oldu. . Geçen seneye göre bu yıl soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz"

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yıl soğan üretimindeki bolluk çiftçilerin yüzünü güldürürken, bu sayede ürünün tüketiciye yansıyan fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 60 ucuzladı.

"Tarım ambarı" olarak bilinen ilçenin marka haline gelen ürünü soğanın hasadı ay sonuna kadar devam edecek.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekara soğan ekildiğini ve dekar başına ortalama 4-5 ton ürün alındığını söyledi.

Ekim alanının bu yıl daha fazla olduğunu belirten Erdem, "Bu yıl 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı temmuz sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar tarladan kilogramı 1 ila 1,5 liradan alıcı buluyor." dedi.

Üreticilerden Halil Yaltı da Karacabey soğanının, yemeklerde kullanıldığında erimesiyle ayrı bir özelliği bulunduğunu vurguladı.

Kırsal mahallelerden Keşlik'te hasada devam ettiklerini dile getiren Yaltı, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş Karacabey soğanı, Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar keyifli bir iştir. İstekli yapılmasına özen gösterilmesi, üretilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez." ifadelerini kullandı.

- "Bereketli bir yıl oldu"

Karacabey soğanının kaliteli olduğuna dikkati çeken Yaltı, üreticiler olarak bu yıl fiyatları tatmin edici bulduklarını kaydetti.

Tüketicilerin de geçen yıla nazaran ürünlerine daha ucuza ulaşabildiğini anlatan Yaltı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl depolama maliyetinin yüksekliği ve üretimin azlığından dolayı fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalı fiyatlardan soğan yedi. Geçen yıla göre bu yıl soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz. Bu da üretim bolluğundan kaynaklanıyor. Karacabey soğanımızın arkasındayız. Tüketildikten sonra memnun olunmayan malın da arkasındayız. Karacabey soğanına bu kadar çok güveniyoruz. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz, bereketli bir yıl oldu. Bu bereket tüketiciye de fiyatta olumlu yansıyor."

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattıKırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı
"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak""Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat Karacabey soğanı rekolte soğan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.