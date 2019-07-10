Karacabey soğanında üretim bolluğu fiyatları düşürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yıl soğan üretimindeki bolluk çiftçilerin yüzünü güldürürken, bu sayede ürünün tüketiciye yansıyan fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 60 ucuzladı.

"Tarım ambarı" olarak bilinen ilçenin marka haline gelen ürünü soğanın hasadı ay sonuna kadar devam edecek.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekara soğan ekildiğini ve dekar başına ortalama 4-5 ton ürün alındığını söyledi.

Ekim alanının bu yıl daha fazla olduğunu belirten Erdem, "Bu yıl 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı temmuz sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar tarladan kilogramı 1 ila 1,5 liradan alıcı buluyor." dedi.

Üreticilerden Halil Yaltı da Karacabey soğanının, yemeklerde kullanıldığında erimesiyle ayrı bir özelliği bulunduğunu vurguladı.

Kırsal mahallelerden Keşlik'te hasada devam ettiklerini dile getiren Yaltı, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş Karacabey soğanı, Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar keyifli bir iştir. İstekli yapılmasına özen gösterilmesi, üretilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez." ifadelerini kullandı.