Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Soğanda stokçuluk değil, depoculuk yapıyoruz

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, çiftçilerin stokçuluğa karşı olduğunu belirterek, "İlçemizde soğan, muhafaza amaçlı depolara alınıyor. Stokçuluk söz konusu olamaz" dedi.

​Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey'de soğan ekiminin geçen yıla göre yüzde 30 artığının altını çizerek, ‘'Türkiye'deki soğanın ne kadarının Karacabey'de üretildiği yıldan yıla değişiyor. Bunu kestiremeyiz. Geçen yıl Karacabey'de 5 bin dekar alanda ekilmişti, bu yıl 6 bin 500- 7 bin dekara ekildiğini biliyoruz. 2019'da ortalama 25- 30 bin ton civarında ürün bekliyoruz'' diye konuştu.

'STOKÇULUĞA KARŞIYIZ'

Karacabeyli çiftçiler olarak stokçuluğa karşı olduklarını vurgulayan Başkan Erdem, “İlçemizde soğan depolama olayı iklimsel şartlardan dolayı zaten yapılmıyor. Ürünleri alan esnafımız depolarında çok uzun süre tutamıyor. Depolardan günlük bazda 100-150 ton olarak marketlere ve pazarlara sunmak zorundalar. Özellikle para kazanma adına tüccarlarımız ürünleri deposunda tutmuyor. Ürünler tarlada durmadığı için muhafaza amaçlı depolara alınıyor. Buradan da satışa sunuluyor. Tüccarlarımız depoculuk yapıyor, ama asla stokçuluk yapmıyorlar" dedi.

Karacabey Soğan Pazarı'ndaki soğan tüccarları ise, ilçenin iklim şartları nedeniyle depolama veya stoklama yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

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