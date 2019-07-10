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Karacabey'de soğan üreticisi memnun

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Karacabey ilçesinde hasadı devam eden soğan, üreticiyi memnun etti.

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde hasadı devam eden soğan, üreticiyi memnun etti.
Karacabey'de sofraların vazgeçilmezi soğan, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıla göre daha fazla alana ekimi yapılan soğan, tarlada kilosu 1- 1,5 TL arasında alıcı buldu. Karacabey Ovası'nda geçen yıl 5 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 8 bin dekarlık alana soğan ekimi yapıldı. 40 bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey Ovası'nda mayıs ayından başlayan soğan hasadı, temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar, tarladan kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı buluyor" dedi.
'YEMEKLERDE ERİYEN TEK YERLİ SOĞAN'
Yemeklerde eriyen tek yerli soğanın Karacabey soğanı olduğunu söyleyen üretici Halil Yaltı, ilçenin kırsal Keşlik Mahallesi'nde hasat yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş 'Karacabey Soğanı' Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar, bir o kadar da keyifli bir iştir. Özen gösterilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez. Beş aşamadan oluşur; üretim, kesim, dolum, dikim, yükleme ve lojistik" şeklinde konuştu.
'BU YIL FİYATLAR TATMİN EDİCİ'
Tüm Türkiye'nin tohumu Karacabey'de yetişen soğandan elde ettiğini söyleyen Halil Yaltı, "Toprak ve ilkim bakımından özdeşleşmiş, çok kaliteli soğan üretimi yapılıyor. İlçemizde toprağın verimli olması ve sulama konusunda sıkıntıların olmaması, hasatta bereketi yansıtıyor. Karacabeyli üreticiler olarak çeşit ve cins bakımından yerli soğanımızla çok iddialıyız. Üretici açısından bu yıl fiyatlar tatmin edici. Geçen yıla nazaran tüketici de ürünlere rahat rahat ulaşabiliyor. Satışlarımızı yapabilmekteyiz. Sevkiyatlarımız tüm illere yapılıyor" dedi.
'GEÇEN YIL ÜRETİM AZDI'
Geçen yıl üretimin az olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu hatırlatan Yaltı, "Depolama maliyetinin yüksek olmasından ve üretimin azlığından fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalıya soğan yedi. Geçen yıla göre soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz oldu. Bu da üretimin tüm Türkiye'ye yayılması, diğer ilçelere yayılması ve üretimin bolluğundan kaynaklanıyor. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz. Bereketli bir yıl oldu" diye konuştu.
Güneydoğu'dan Karacabey Ovası'nda mevsimlik olarak çalışmaya gelen işçiler, kavurucu sıcağın altında soğan hasat ediyor.

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Karacabey'de soğan üreticisi memnunKaracabey'de soğan üreticisi memnunKaracabey'de soğan üreticisi memnunKaracabey'de soğan üreticisi memnun

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